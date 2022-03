Ichec Junior Consult: un an de préparation pour le Brussels Management Challenge

Quand Ludivine Stuckens et Thomas Van de Vyver, respectivement présidente et vice-président, nous reçoivent dans le local d’Ichec Junior Consult (IJC), l’ambiance est survoltée ! C’est que le Brussels Management Challenge, un des événements phares de la Junior Entreprise, se tiendra les deux jours suivants dans les locaux de l’Ichec. Deux très longues journées qui débuteront à 8 heures et se poursuivront jusqu’à 23 heures, pendant lesquelles il faudra ravitailler les 23 équipes de cinq personnes chacune. Entre deux questions, il faut donc indiquer aux personnes qui s’occupent du catering l’endroit où elles peuvent stocker leur matériel, réceptionner les goodies fournis par les entreprises partenaires… et empêcher les étudiants membres d’IJC d’accéder à la salle réservée pour l’interview.