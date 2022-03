Etre consultant d’une Junior Entreprise, pour fourbir ses armes

Le mouvement des Junior Entreprises (JE) est né en France, avec la Junior Entreprise de l’Essec, en 1967. En Belgique, quinze JE sont aujourd’hui réunies au sein de Junior Enterprises Belgium et six Junior Initiatives sont en voie de devenir des JE. Le rôle de la confédération belge, fondée en 2004 par des membres de trois JE, est de faire connaître le concept en Belgique, d’améliorer la visibilité des JE dans le monde des affaires et de favoriser le réseautage de ses membres aux niveaux national et international en les invitant aux événements organisés par les fédérations. La confédération réalise aussi chaque année l’audit de chacune de ses entreprises membres.