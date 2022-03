Lilian Thuram sur les sifflets du Parc des Princes à l’encontre de Lionel Messi: «Ce n’est pas croyable»

Interrogé au sujet des sifflets des supporters du Paris Saint-Germain au Parc des Princes à l’encontre de Lionel Messi suite à l’élimination contre le Real Madrid en Ligue des champions, Lilian Thuram a marqué son désaccord. Pour l’ancien international français, qui a évolué avec l’Argentin au Barça, siffler un joueur comme Messi est tout simplement inacceptable.

« Quand tu joues au Barça et que tu es Lionel Messi, tout le monde est avec toi. À Paris c’est différent », a débuté Thuram au micro de la Cadena Cope. « Quand on voit que le Paris Saint-Germain perd contre Madrid et que le match d’après les gens sifflent Messi, ce n’est pas. Je crois que cela ne devrait pas arriver. Les gens ne doivent pas manquer de respect à Lionel Messi parce que… pfff… Messi… Non, on ne peut pas faire cela. Quand on aime le football, on ne peut pas accepter que les gens sifflent Messi parce que ce n’est pas normal. »