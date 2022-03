Invasion de l'Ukraine - Le prix du nickel grimpe de 15% et atteint à nouveau sa limite quotidienne

Le commerce de ce métal, qui est un composant clé des batteries de voitures électriques, est tumultueux depuis un certain temps. Le LME avait interrompu les échanges le 8 mars après que le prix eut doublé et dépassé la barre des 100.000 dollars la tonne, soit cinq fois plus qu'au début de l'année. La Bourse avait alors décidé d'annuler tous les ordres pour la journée, une décision vivement critiquée par de nombreux traders et investisseurs.

La négociation avait repris une bonne semaine plus tard mais été à nouveau interrompue après quelques minutes seulement, car la limite inférieure d'arrêt automatique de la négociation électronique avait été dépassée.