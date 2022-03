Eddy Merckx, légende cycliste

« Vous ne seriez pas devenu qui vous êtes, si… ? ». Cette question, « Le Soir » l’a posée depuis dix ans à plus de 160 personnalités. Et l’a reposée à Eddy Merckx.

Je ne serais pas devenu qui je suis si…

Si mes parents n’avaient pas été là. C’est grâce à eux que je suis devenu qui je suis. Génétiquement, ils m’ont donné quelque chose que les autres n’ont pas, c’est certain.

L’importance des racines croît-elle avec le temps qui passe ?

Absolument. L’éducation y est pour beaucoup. Quand on a été éduqué d’une manière où on ne croit pas être le meilleur et grâce à laquelle on reste les deux pieds sur terre, je pense que ces racines permettent de rester en accord avec soi-même. C’est quelque chose qui est indispensable pour devenir un grand champion.