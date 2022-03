Vincent Kompany figure parmi les 25 nominés: le coach d’Anderlecht bientôt au Hall of Fame de la Premier League?

Aux États-Unis, tous les sports majeurs ont leur Hall of Fame, une façon d’honorer les plus grands joueurs de chaque discipline. Dans un football qui s’américanise de plus en plus, les Anglais avaient décidé de lancer leur panthéon de la Premier League (qui n’a commencé sous cette appellation qu’en 1992).

Le lundi 28 avril 2021, la Fédération Anglaise (FA) avait dévoilé les noms des deux premiers intronisés : Alan Shearer et Thierry Henry. L’Anglais est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition (260 goals avec Blackburn puis Newcastle) tandis que le Français (175 buts avec Arsenal) a été le meilleur artificier lors de quatre saisons différentes, ce que personne d’autre n’a réalisé.