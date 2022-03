Sporting Charleroi: Martin Wasinski titulaire et victorieux avec les U19 belges

Les Zèbres se sont entraînés ce jeudi matin à Marcinelle. Cette fois encore, Edward Still avait une douzaine de joueurs à sa disposition, en plus des deux gardiens, Matteo Chiacig et Didier Desprez. Isaac Mbenza a été ménagé en fin de séance. Vakoun Bayo et Jules Van Cleemput suivent toujours leur programme individuel. Parmi les internationaux, plusieurs jeunes avaient été actifs la veille. Mercredi en effet, Martin Wasinski était titulaire lors de la victoire des U19 belges en Finlande (1-3), dans le cadre du Tour élite. Le défenseur carolo, qui a évolué au poste d’arrière-droit, a été averti. Anthony Descotte est, lui, resté sur le banc.

Dans le même temps, Mehdi Boukamir a lui aussi entamé la rencontre face à la République Tchèque avec les U18 en amical. Les Belges ont été battus 2-3.