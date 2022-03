Peter Handke: «La colère est un bienfait pour se mettre à écrire»

Dans son dernier ouvrage, le Prix Nobel autrichien évoque la figure omniprésente de sa mère et défend la valeur littéraire de lieux anodins tels que la banlieue de Paris.

Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? », rétorque Peter Handke, lauréat 2019 du prix Nobel de littérature, alors que l’interview vient à peine de démarrer en cette journée ensoleillée de mars. Nous sommes à sa maison de Chaville, la localité de la banlieue sud-ouest de Paris où il a élu domicile il y a 32 ans. « Si la question commence par un pourquoi, jamais je ne pourrai vous fournir une réponse », précise-t-il. L’auteur de L’ angoisse du gardien de but au moment du penalty et d’Essai sur la fatigue – Essai sur le juke-box – Essai sur la journée réussie donne d’emblée le ton, à la fois affable et défiant, mettant sans cesse en doute les mots que nous utilisons, chaque construction verbale. « Il faut commencer comme si rien n’avait été fait auparavant », défend-il. « Comme si l’écriture n’avait pas existé au préalable, comme s’il s’agissait des premiers mots ou, mieux encore, des premières phrases. »