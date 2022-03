Hakima Darhmouch, journaliste

« Vous ne seriez pas devenue qui vous êtes, si… ? ». Cette question, « Le Soir » l’a posée depuis dix ans à plus de 160 personnalités. Et l’a reposée à Hakima Darhmouch.

Je ne serais pas devenue qui je suis si…

Si je n’avais pas eu cette merveilleuse éducation de mes parents, qui m’ont inculqué des valeurs de justice, d’égalité, de partage, de curiosité et d’écoute. Je leur suis reconnaissante. Et si je n’avais eu aussi la chance de rencontrer des personnes merveilleuses sur mon chemin, qui m’ont offert des possibilités, des choix et des remises en cause.

C’est quoi, votre moteur ?

C’est la liberté de pouvoir choisir, vivre, observer, respecter l’avis des autres.