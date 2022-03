Scandale aux USA: ce jeune basketteur universitaire célèbre une victoire en touchant le sein d’une pom-pom girl (vidéo)

Face à Texas, le Canadien a tout fait : égaliser grâce à un tir à trois points sur le gong, offrir la victoire à ses couleurs en prolongation, totaliser 30 points, réaliser 8 rebonds et délivrer 4 assist.

Malheureusement, cette prestation XXL est en train de passer au second plan. La cause : le fait qu’il a célébré la victoire en touchant le sein d’une pom-pom girl. Difficile de dire si c’était volontaire ou non. Par contre, une chose est sûre, cette séquence fait le tour des réseaux sociaux.