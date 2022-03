Allergies: la saison des pollens chaque année plus intense

Des éternuements, des yeux qui pleurent, la gorge qui gratte, un nez bouché ou qui au contraire ne cesse de couler… Voilà les symptômes cliniques classiques de l’allergie au pollen. Ces poussières émises par les fleurs ou les arbres à l’arrivée du printemps sont la bête noire des personnes allergiques sensibles à un ou plusieurs types de pollens ; ce qui peut allonger la période invalidante. Ainsi, après la floraison de l’aulne et du noisetier, Sciensano et son réseau national de surveillance aérobiologique AirAllergy, annoncent officiellement l’ouverture de la saison des pollens de bouleau dont la concentration dans l’air augmente depuis lundi. Les concentrations journalières de pollen devraient encore augmenter dans les jours à venir à mesure que les fleurs arrivent à maturité et que le soleil continue de briller. «