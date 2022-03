Espagne: le gouvernement débordé par une grève inédite des routiers

Un message volontariste dans un contexte délicat pour le gouvernement, accusé par les grévistes d'inaction face à la flambée des prix des carburants et critiqué de toutes parts pour sa gestion de ce mouvement social, le plus important depuis le retour de la gauche au pouvoir en 2018.

Signe de l'importance accordée à ce conflit: trois ministres ont été dépêchées pour cette rencontre (Economie, Transports, Budget), sur laquelle le Premier ministre lui-même a dû faire l'impasse, en raison de sa présence aux sommets de l'UE et de l'Otan à Bruxelles.

Mais le doute demeurait sur la capacité de cette rencontre à mettre fin à la colère des transporteurs: seule la fédération patronale du secteur, le Comité national du transport routier (CNTC), opposée à ce mouvement, a en effet été conviée, et non la "plateforme" de transporteurs indépendants et de PME, à l'origine des blocages.

Le gouvernement "négocie avec le comité national" qui "ne nous représente pas", s'est agacée dans un communiqué la plateforme, en demandant une nouvelle fois à s'asseoir à la table des négociations.