Espagne: le gouvernement débordé par une grève inédite des routiers (2)

Un message volontariste dans un contexte délicat pour le gouvernement, accusé par les grévistes d'inaction face à la flambée des prix des carburants et critiqué de toutes parts pour sa gestion de ce mouvement social, le plus important depuis le retour de la gauche au pouvoir en 2018.

Signe de l'importance accordée à ce conflit: trois ministres ont été dépêchées pour cette rencontre (Economie, Transports, Budget), sur laquelle le Premier ministre lui-même a dû faire l'impasse, en raison de sa présence aux sommets de l'UE et de l'Otan à Bruxelles.

Mais le doute demeurait sur la capacité de cette rencontre à mettre fin à la colère des transporteurs: seule la fédération patronale du secteur, le Comité national du transport routier (CNTC), opposée à ce mouvement, a en effet été conviée, et non la "plateforme" de transporteurs indépendants et de PME, à l'origine des blocages.

Le gouvernement "négocie avec le comité national" qui "ne nous représente pas", s'est agacée dans un communiqué la plateforme, en demandant une nouvelle fois à s'asseoir à la table des négociations.

"La grève a été initiée par la plateforme et seule la plateforme peut y mettre fin", a-t-elle ajouté, en annonçant une manifestation vendredi devant le ministère des Transports à Madrid.

Lancée le 14 mars sur fond d'envolée des prix de l'énergie, cette grève des transporteurs - comparée par certains médias au mouvement des "gilets jaunes" français - est montée en puissance ces derniers jours, avec une multiplication des blocages et des barrages routiers.

Face à ces protestations, la ministre des Transports a proposé une enveloppe de 500 millions d'euros pour compenser la hausse des prix des carburants. Mais ce geste a été jugé insuffisant par nombre de transporteurs indépendants, en l'absence de précisions sur le mécanisme prévu par le gouvernement.

"Il faut que le gouvernement clarifie et détaille au plus vite les mesures qu'il prévoit d'adopter" pour contenter les grévistes, a insisté mercredi la CEOE, principale organisation patronale espagnole, très inquiète face aux "blocages" qui "occasionnent des pénuries" et "paralysent l'activité économique".

Faute d'approvisionnement ou de camions pour exporter leur production, de nombreuses entreprises en effet mis à l'arrêt leurs usines ces derniers jours, ou menacé de le faire. Parmi elles figurent des grands groupes internationaux, comme Danone, Heineken, Mercedes ou ArcelorMittal.