Invasion de l'Ukraine - Le cigarettier Philip Morris veut quitter la Russie

Une kyrielle de multinationales occidentales ont annoncé, depuis le début de la guerre en Ukraine, un arrêt partiel ou total de leurs activités en Russie. Avant Philip Morris, le cigarettier britannique Imperial Brands (Gauloises, West et Davidoff) avait déjà fait part de son retrait de Russie.

La fédération de Russie est le quatrième plus gros marché mondial pour le tabac, avec des ventes estimées à plus de 16 milliards d'euros par an. Il est estimé que près d'un tiers de la population adulte russe fume.