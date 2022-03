L’éditeur qui a trahi Anne Frank

La maison d'édition néerlandaise Ambo Anthos retire de la vente « Qui a trahi Anne Frank ? ». L’autrice du livre, Rosemary Sullivann, a fait de fausses déductions et des interprétations erronnées.

La maison d'édition néerlandaise Ambo Anthos retire de la vente Qui a trahi Anne Frank ? de la Canadienne Rosemary Sullivan . La décision a été prise après la présentation le 22 mars d'un rapport contestant le contenu de l'ouvrage. Selon ce rapport de six experts présenté à Amsterdam, l'enquête se base uniquement sur des hypothèses et des interprétations erronées des sources.

« Sur la base des conclusions du rapport, nous avons décidé que le livre n'est plus disponible avec effet immédiat », a déclaré l'éditeur Ambo Anthos dans un communiqué, appelant les libraires à renvoyer les exemplaires en stock. La maison d'édition du livre aux Pays-Bas, Ambo Anthos, s'était déjà excusée pour ne pas avoir adopté une position plus critique et avait suspendu ses impressions.