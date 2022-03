Paiement: le projet d'un concurrent européen de Visa et Mastercard revu à la baisse

"On ne peut plus faire le schéma de carte européen tel qu'on l'avait imaginé, ce qui est à mon avis fort dommage", explique la directrice générale de European Payment Initiative (EPI), Martina Weimert.

Le 11 mars, EPI avait juste indiqué sur son site internet qu'elle "adaptait désormais son champ d'action et ses objectifs" autour des "paiements instantanés", sans en préciser le détail.

Parmi les raisons avancées, les défections récentes de l'allemande DZ Bank et de l'espagnole Caixa, aux parts de marchés importantes dans leur pays.

"Le redimensionnement du projet EPI est une triste nouvelle pour l'Union européenne", a réagi Pierre-Edouard Batard, directeur général de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, auprès de l'AFP.

"L'Europe a un besoin urgent de retrouver toute sa souveraineté dans le domaine des paiements, nous le constatons intensément dans cette période de tensions géopolitiques fortes", a-t-il repris.

Le projet "garde toute sa raison d'être", précise-t-on au sein d'une autre banque française.

Annoncé à l'été 2020, le schéma de carte européen visait à la création d'une nouvelle solution de paiement paneuropéenne unifiée, basée sur la technologie des transactions instantanées, en vue notamment d'offrir une alternative aux géants du secteur tels que Visa et Mastercard.

Sur les 22 banques présentes à sa création fin novembre 2021, seules 13 sont encore à bord, précise l'EPI sur son site. Parmi elles, la banque belge KBC, six banques françaises (Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole, La Banque Postale, BPCE et Société Générale) mais aussi l'acteur du paiement Wordline et cinq banques européennes dont l'espagnole Santander, l'allemande Deutsche Bank et la néerlandaise ING.