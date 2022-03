Ces ex-Diablotins qui rêvent du Mondial sous un autre maillot

En chasse pour une qualification pour le Mondial 2022, la RD Congo et le Maroc se retrouvent dès ce vendredi pour un barrage aller à la résonance particulière en Belgique.

De Kinshasa à Casablanca pour relier Doha, on ne passe a priori pas par Bruxelles. Exception faite de ces vendredi 25 et mardi 29 mars où la double confrontation entre la RDC et le Maroc rapprochera, par un curieux mouvement de convergence des plaques, le bouillonnement successif du stade des Martyrs puis du Complexe sportif Mohammed V de l’épicentre de notre capitale. Il rappellera aussi au public belge l’histoire devenue commune de ces binationaux retournés au pays pour y acquérir le statut d’international.

Des 54 sélectionnés appelés à se disputer sur 180 minutes un des cinq tickets dévolus au continent africain pour la prochaine Coupe du monde, ils sont cinq à s’être produit dans une autre vie sous la vareuse de l’équipe nationale belge. C’était, dans la dernière ligne droite de leur historique national, avec les Diablotins. Sur ce qu’il convient d’imager comme une sorte d’avant-dernière marche vers la gloire, réunissant ce que le football belge produit de mieux en dessous de 21 ans.