Bruges-La Panne: la championne du monde Elisa Balsamo s’impose au sprint (vidéo)

L’Italienne a été plus rapide que tout le monde lors du sprint final.

L’Italienne Elisa Balsamo a remporté Bruges-La Panne, comptant pour le WorldTour féminin. Après 162,8 km de course, la championne du monde, membre de l’équipe Trek-Segafredo, s’est montrée la plus rapide du sprint massif devant la Néerlandaise Lorena Wiebes (DSM) et sa compatriote Marta Bastianelli (UAE Team ADQ).

Sara Van de Vel (IBCT), Fien Delbaere (Multum Accountants), Senne Knaven (AG Insurance-NXTG) et la Néerlandaise Danique Braam (Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport) sont sorties du peloton à 73 km de l’arrivée.