Tour de Catalogne: Joao Almeida gagne la 4e étape, Quintana nouveau leader (vidéo)

Joao Almeida a remporté la 4e étape du Tour de Catalogne. Au terme de 166,7 km entre La Seu d’Urgell et le sommet de Boi Taüll, le Portugais d’UAE Team Emirates a devancé dans un sprint à trois les Colombiens Nairo Quintana (Arkéa Samsic) et Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe). Quintana détrône l’Australien Ben O’Connor (AG2R-Citroën) en tête du général.

Sur le Coll de Boixols (12,7 km à 4,9 pour-cent), les Espagnols Marc Soler (UAE Team Emirates), Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) et Jesus Herrada (Cofidis), le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ) et le Britannique Hugh Carty (EF Education-EasyPost) sortaient du peloton. L’Espagnol Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) et le Britannique Mark Donovan (DSM) se joignaient à eux dans un second temps.

Dans les premières pentes du Port de Boi Taüll (13 km à 6 pour-cent), Bruno Armirail s’isolait en tête. À 9 km de la ligne le Néo-Zélandais George Bennett (UAE Team Emirates) le rejoignait. Leur tentative prenait fin à 4 km de la ligne. Le leader du général Ben O’Connor (AG2R-Citroën) lâchait prise à 2 km du sommet.

La victoire se jouait dans un sprint à trois, dont sortait vainqueur Joao Almeida (UAE Team Emirates) devant Nairo Quintana (Arkéa Samsic) et Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe). Le Portugais, 23 ans, décroche le 7e succès de sa carrière, le premier de la saison.

Au général, Quintana prend le maillot de leader, avec Almeida dans le même temps et Higuita à 6 secondes. O’Connor suit à 16 secondes.

Vendredi, la 5e étape reliera La Pobla de Segur à Vilanova i la Geltru (206.3km)