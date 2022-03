Bonne nouvelle pour les Diables rouges: Dedryck Boyata est de retour sur le terrain

Vingt-cinq Diables rouges avaient pris le chemin de l’entraînement mercredi à Tubize. Ce jeudi, à deux jours du match amical en Irlande, ils sont un de plus. Si Jérémy Doku et Dedryck Boyata étaient absents hier, le second joueur cité était bel et bien de retour en cette fin d’après-midi. Après Thorgan Hazard et Matz Sels, présents hier, voici donc une bonne nouvelle pour Roberto Martinez.

Souffrant d’une blessure musculaire au mollet, Doku ne devrait pas entrer en action en Irlande, ni contre le Burkina Faso. Le joueur de Rennes s’était blessé il y a dix jours à Lyon en championnat. Ce soir, on devrait d’ailleurs apprendre officiellement qu’il ne devrait pas effectuer le déplacement en Irlande.