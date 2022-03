La ministre De Sutter: «Le nucléaire n’offre pas de solution pour 2025»

Vendredi, le gouvernement a décidé de prolonger les deux réacteurs plus récents sur les sept dont dispose la Belgique et a confirmé la mise en œuvre du Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM) qui doit permettre à la Belgique de compenser la fermeture du nucléaire, notamment par des centrales au gaz.

Le patron d’Engie-Electrabel a expliqué lors d’un débat que les deux réacteurs devraient très vraisemblablement être mis à l’arrêt entre 2025 et 2027 pour réaliser les opérations nécessaires à leur prolongation au-delà de 2025. Plusieurs obstacles doivent être surmontés: travaux d’adaptation, réalisation d’une consultation publique transnationale avant l’obtention des permis, achat d’uranium, modification de la loi, discussion avec la Commission européenne.

Le CEO d’Engie Belgium, Thierry Saegeman, a répété ce qu’il a toujours dit: il faut au moins 5 ans pour réaliser les opérations nécessaires à la prolongation des réacteurs nucléaires de Tihange 3 et Doel 4, a souligné jeudi la vice-Première ministre Groen, Petra De Sutter, interrogée à la Chambre.

À lire aussi Nucléaire: Ecolo défend le verre à moitié vert

«Il a répété ce qu’il a toujours dit: on a besoin d’au moins 5 ans», a souligné Mme De Sutter, en faisant remarquer qu’aussi bien le gouvernement actuel que le gouvernement précédent le savait. «Le nucléaire n’offre pas de solution pour 2025, on le sait, et c’est pour ça qu’on a besoin du CRM».

Vendredi, le gouvernement a décidé de prolonger les deux réacteurs plus récents sur les sept dont dispose la Belgique et a confirmé la mise en œuvre du Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM) qui doit permettre à la Belgique de compenser la fermeture du nucléaire, notamment par des centrales au gaz.