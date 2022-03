Pour le climat comme pour l’Ukraine, réduisons notre demande et sortons de nos dépendances La Coalition Climat propose une opinion qui fait le lien entre la guerre en Ukraine et l’urgence climatique, mettant en relief nos dépendances aux énergies fossiles et les solutions qui doivent nous permettre de sortir de ces différentes crises par le haut.

Carte blanche - Par La Coalition Climat Publié le 24/03/2022 à 18:16 Temps de lecture: 5 min

Le 25 mars 2022 marque le retour des grèves pour le climat et témoigne de la mobilisation infatigable de la rue, partout dans le monde. Le 25 mars 2022 marque aussi le 30e jour de l’invasion russe en Ukraine et donc le démarrage d’une crise globale supplémentaire, aux conséquences dramatiques. Pour la Coalition Climat, il est impossible de dissocier les deux et il est essentiel d’y donner des réponses justes et pérennes. La guerre en Ukraine appelle à des réactions et à une solidarité exceptionnelles. C’est pourquoi la Coalition Climat se joint à l’appel collectif pour un cessez-le-feu immédiat et se montre solidaire avec toutes les personnes obligées de fuir l’Ukraine et celles qui s’opposent à la guerre. Elle rappelle également que toute personne fuyant la guerre, sans distinction de nationalité, a droit à un accueil digne et humain. En parallèle, le retour des mobilisations pour le climat montre à quel point l’urgence climatique reste une priorité pour les citoyens et les citoyennes, jeunes et moins jeunes, et ce malgré les nombreuses crises parallèles. Il est donc essentiel que les réponses données à la crise ukrainienne, immédiates ou à plus long terme, soient également des accélérateurs pour la transition juste vers un monde bas carbone. À lire aussi Quels principes de justice énergétique? Sortir de l’impasse des énergies fossiles Le premier lien évident entre la crise climatique et la guerre en Ukraine est notre addiction aux énergies fossiles. Malgré les alertes répétées des scientifiques, notre dépendance au pétrole, au charbon et au gaz n’a été qu’en croissant au fil des décennies, nous plaçant aujourd’hui dans une situation intenable notamment face au régime de Vladimir Poutine. En effet, à l’heure actuelle, plus d’un milliard de dollars du budget européen part chaque jour remplir les caisses de l’Etat russe. La Belgique n’est pas exempte de cette relation toxique, sachant qu’elle a versé en 2021, selon les chiffres de la Banque Nationale, 1,7 milliard d’euros à la Russie pour ses énergies fossiles. L’argent issu de la vente des ressources fossiles est utilisé pour financer la guerre. Il est dès lors indispensable d’imposer un arrêt immédiat des importations de tous combustibles fossiles en provenance de Russie.

Green is the new black… mais pas à n’importe quel prix Au-delà du pétrole et du gaz russe, c’est des énergies fossiles dans leur totalité dont il va falloir se passer si on veut respecter les objectifs de l’Accord de Paris. Cette tendance est loin d’être acquise : selon l’Agence internationale de l’énergie, l’année 2021 a marqué un nouveau record en matière d’émissions de gaz à effet de serre issus des énergies fossiles. La crise ukrainienne doit sonner comme un ultime réveil pour sortir de l’impasse dans laquelle nos pays se sont engouffrés et leur donner le coup de pouce nécessaire pour investir massivement dans les énergies propres, assurant ainsi une indépendance énergétique, une situation sécuritaire plus stable et une chance supplémentaire de lutter contre le dérèglement climatique. Le développement massif des énergies renouvelables doit cependant intégrer la question stratégique mais aussi éthique d’une nouvelle potentielle dépendance aux minerais dits « rares », tels que le lithium, le cobalt ou le coltan, qui ont eux-mêmes leurs limites et leurs implications géopolitiques, principalement dans les pays du Sud.