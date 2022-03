Simon Mignolet: «Je n’ai pas hésité à rejoindre les Diables rouges après l’accouchement de ma femme»

Sous la houlette de Georges Leekens, la Belgique ne parvient finalement pas à se qualifier pour le tournoi organisé conjointement par l’Ukraine et la Pologne. Pas plus que Simon Mignolet ne réussit à s’installer durablement entre les perches de la sélection malgré un statut de gardien de Premier League à Sunderland puis à Liverpool. Dans son propre pays, le dernier rempart formé à Saint-Trond tombe sur un os. Et un fameux. Il se nomme Thibaut Courtois.

Très rapidement, celui qui est également limbourgeois mais formé au… Racing Genk, s’impose dans leur mano a mano. Ni doute, ni discussion. Courtois prend les choses en main et s’érige en numéro un. À partir de sa première lors d’un amical en France en novembre 2011, le portier du Real Madrid ne laissera que des miettes à ses concurrents. Dont la principale victime se nomme Mignolet. Depuis ce fameux match en Autriche, le gardien de Bruges n’a joué que 31 rencontres avec les Diables dont 17 lors de joutes amicales. Un chiffre permet de mieux comprendre une frustration légitime que pourrait avoir emmagasinée Mignolet au fil des années : il s’est assis sur le banc des Diables à 87 reprises. Presque que trois fois plus que ses matchs joués avec la Belgique. Et pourtant, Mignolet est toujours là. Fidèle au poste et sans aucune amertume. « Je suis fier d’avoir joué 31 matches avec la sélection », indique le gardien de 34 ans. « Tous les gardiens belges ne peuvent en dire autant. »

Il ne pense pas à la hiérarchie des gardiens

Même sa récente paternité n’a pas été un frein pour débarquer à Tubize et préparer les deux rencontres amicales en Irlande et contre le Burkina Faso. « Après l’accouchement, je n’ai pas hésité à venir chez les Diables ou à partir plus tôt », reconnaît Mignolet. « Ma femme aurait voulu que je sois davantage à la maison mais elle connaît la vie d’un footballeur professionnel international. Parfois, les timings sont difficiles. Après ce rassemblement, j’aurai encore du temps à passer avec ma femme et mes enfants. »

Ce temps, il diminue avec les Diables où Simon Mignolet ne sera forcément pas éternel. Alors, il veut profiter de chaque occasion qui lui est présentée pour pouvoir augmenter son nombre de matches avec la sélection belge. Et ne pas reculer dans la hiérarchie des gardiens de but, où Koen Casteels – blessé et forfait en ce mois de mars – se fait de plus en plus pressant. « Je ne sais pas si la hiérarchie a changé », rétorque Mignolet. « De toute façon, Je n’ai jamais vu la situation de manière hiérarchique. On est tous là pour aider la Belgique à réaliser quelque chose. Que je sois numéro un, deux, trois ou quatre, cela ne change rien dans mon esprit. J’ai toujours été là pour aider l’équipe. C’est la même chose si vous me demandez mes meilleurs souvenirs en équipe nationale. Je vais vous parler du Japon et du Brésil à la Coupe du monde 2018. Pas de l’une ou l’autre prestation individuelle. Cela ne changera plus à 34 ans. » Ce n’est plus à cet âge-là, non plus, qu’on lui retirera l’amour du maillot national.