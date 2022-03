Thorgan Hazard: «C’est grâce à Roberto Martinez que j’ai pu devenir important avec les Diables rouges»

Quand j’ai été appelé pour la première fois, j’évoluais à Zulte Waregem. C’était pour le déplacement aux États-Unis, sous Marc Wilmots. Après, j’ai quitté la Belgique pour Mönchengladbach, où je n’ai pas toujours joué au début, en tout cas comme titulaire indiscutable. Ce qui était normal ! J’ai dû attendre un peu, c’est le cas de le dire, avant d’être plus souvent repris par Roberto Martinez. C’est grâce à lui que j’ai pu accumuler des caps et devenir important.

À 28 ans, bientôt 29, vivez-vous la meilleure période de votre carrière, notamment chez les Diables rouges ?

Cela fait déjà un petit temps que je suis régulièrement appelé, et je dois dire que tout se passe bien pour moi. Je fais entièrement partie du groupe et j’ai eu la chance de disputer une Coupe du monde et un Euro, lors duquel j’ai pu commencer la plupart des matches. J’espère que ce sera pareil pour moi au Qatar.

On dit souvent qu’un joueur atteint une certaine maturité sur le plan physique entre 28 et 30 ans. Comment vous, vous le vivez ?

On va dire que c’était plus facile d’enchaîner les matches à 22, 23 ans. Aujourd’hui, il faut toujours un ou deux jours pour récupérer. J’ai souvent les jambes lourdes. Après, cela s’explique aussi par le fait que je cours beaucoup sur un terrain, on le voit quand on analyse les statistiques d’un match. Mais ce qui est clair, c’est que je dois aller un peu plus souvent aller à la salle de sport pour récupérer plus rapidement. Cette saison, j’ai eu une blessure à la cheville qui m’a tenu écarté des terrains pendant un mois, sans oublier le coronavirus qui m’a privé de deux semaines de compétition. Mais là, à l’instant T, je me sens très bien.

Lors de ce rassemblement, vous faites partie des joueurs cadres, comme Simon Mignolet et Christian Benteke. Cela change-t-il votre approche dans ce groupe avant les deux matches des Diables, en Irlande et face au Burkina Faso ?

Il n’y a finalement pas tant de nouvelles têtes dans le groupe et les plus jeunes savent clairement ce qu’ils ont à faire. Je n’ai pas l’impression que cela doit changer mon rôle et mon approche par rapport à mes coéquipiers. On se connaît tous depuis longtemps. Il faut montrer l’exemple, mais il ne doit pas venir que de moi.

L’absence de plusieurs joueurs importants lors de ce rassemblement vous donne-elle envie d’expérimenter de nouvelles positions sur le terrain ?

Honnêtement, ça ne me dérangerait pas de jouer à un autre poste (NDLR : que celui de piston gauche). Mais personnellement, j’aime bien le changement ! J’aime jouer à plusieurs positions différentes, comme à Dortmund où j’ai déjà évolué dans cinq rôles différents. Je suis quelqu’un qui sait s’adapter très vite.

Vous auriez aimé recevoir le brassard de capitaine, finalement accordé à Youri Tielemans ?

Je pense que tous les joueurs aimeraient un jour porter ce brassard. Si le coach m’avait choisi, cela aurait été un honneur. Youri l’a reçu, tant mieux pour lui car c’est un leader naturel sur le terrain. Mais ce n’est pas quelque chose que je veux absolument, pas du tout.