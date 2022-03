Polar: l’infirmier tueur aura sévi seize ans grâce à la loi du silence du secteur

Drôle de bouquin que ce Meurtres sans ordonnance dont on nous annonce fièrement sur la première de couverture qu’il sera « bientôt sur Netflix » et sur la dernière de couverture qu’il s’agit d’un livre « à la croisée des chemins entre De sang-froid et Le chant du bourreau ». Excusez du peu.

Charles Graeber, auteur du présent ouvrage, a en commun avec Truman Capote et Norman Mailer de traiter de l’histoire vraie d’une affaire criminelle. Pour le reste, on ne joue pas vraiment dans la même catégorie d’un point de vue littéraire. Ni d’ailleurs du côté du meurtrier.

Charles Cullen, infirmier, a avoué les meurtres d’une quarantaine de patients mais certains estiment que son palmarès pourrait dépasser les 400 victimes. La première partie du livre raconte ses sinistres exploits qui n’ont toutefois rien en commun avec les serial killers faisant le bonheur des auteurs de thriller.