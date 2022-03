Gayl Jones: la femme noire et ses propriétaires

Les parrainages les plus prestigieux ne suffisent pas toujours pour faire traduire un livre. Le premier roman de Gayl Jones, Corregidora, a séduit Toni Morrison qui est devenue son éditrice en 1975 et qui le présentait avec des mots puissants : « Personne, plus jamais, n’écrira de la même façon sur les femmes noires après ce roman. » James Baldwin le considérait comme « le portrait le plus brutalement honnête de ce qui a animé, et anime encore, l’âme des hommes et des femmes noires. » On en passe…

Pourquoi donc a-t-il fallu attendre près d’un demi-siècle pour mettre Corregidora sous les yeux des lecteurs francophones ? Avançons une hypothèse : ce livre faisait peur. Trop cru, trop brut, trop violent. Trop vrai pour ne pas être reçu comme un coup de poing douloureux. Et il faut un certain temps pour accepter que la douleur peut être constructive.