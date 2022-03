Imogen Hermes Gowar, Adèle Van Reeth... Les poches des Livres du Soir

A ne pas manquer cette semaine, une pépite absolue de littérature contemporaine anglaise et une exploration philosophique du commun, du tout venant. Bref, de l’extraordinaire et de l’ordinaire extra.

La sirène, le marchand et la courtisane ****

Imogen Hermes Gowar

1785, la banlieue de Londres. Un armateur attend le retour d’un bateau disparu. Soudain, le capitaine frappe à sa porte, lui annonce que le navire a été… revendu pour acheter une sirène ! De là, l’intrigue suit trois arcs que résume le titre français : la sirène va rapporter une fortune au marchand et à la mère maquerelle qui va la louer. Hyperréalisme historique mêlé de réalisme magique, cela donne tout son relief à une écriture éblouissante, portée par des images inédites, somptueuses (notamment dans la description des visages, des mœurs, des habits et objets usuels), un bijou d’imaginaire baroque anglais qui réconcilierait Ian McGuire et Gabriel Garcia Marquez. Si vous ne lisez qu’un roman ce printemps, le voici.