Pollution: vitesse limitée et transports gratuits en Wallonie et à Bruxelles suite à une alerte smog

Après le dépassement du seuil d’information aux particules fines, ces derniers jours, les trois régions du pays ont décidé d’activer leurs plans d’action régionaux. Cela signifie concrètement que ces vendredi et samedi les transports en commun bruxellois seront gratuits, de même que les Villo. La vitesse autorisée sur certaines autoroutes et routes wallonnes (E42, accès vers les centres urbains de l’E42, ring de Charleroi, E19 de Nivelles vers Bruxelles, E411 de Rosières vers Bruxelles) sera réduite à 90 km/h. Idem à Bruxelles sur certains axes à 90 et à 70 où on ne pourra plus rouler qu’à 50 à l’heure. En Flandre, la vitesse sera limitée à 90 km/h sur autoroute. A Bruxelles, la police multipliera les contrôles de vitesse.

En Wallonie, le TEC a également annoncé la gratuité de ses transports les 25 et 26 mars.