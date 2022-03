Padel: l’ombre de Yannick Carrasco plane sur le tournoi de Bruxelles

Depuis plusieurs mois, Yannick Carrasco est actif dans le milieu du padel via son association sportive YC5. Indirectement, il prendra part au tournoi du World Padel Tour de Bruxelles qui se déroulera début mai au sein de la gare maritime de Tour & Taxis. En effet, son club a été choisi pour le déroulement des (pré)qualifications en marge du tableau final, a appris Le Soir. Près de 200 joueurs et joueuses défileront dans ses installations du 1er au 3 mai.

À lire aussi Padel: les coulisses de l’organisation du tournoi de Bruxelles

Le choix des organisateurs n’est pas anodin. D’une part, il permet de profiter du médiatique joueur international de l’Atlético de Madrid pour faire parler de l’épreuve bruxelloise en Belgique et ailleurs. D’autre part, l’enceinte est composée d’un nombre suffisant de terrains (jusqu’à 8) pour disputer les nombreux matchs de (pré)qualification sur trois jours et est idéalement située à quelques kilomètres de Bruxelles (près du viaduc de Vilvorde). Un doute subsistait depuis plusieurs semaines : la hauteur du plafond (un peu plus de huit mètres) d’un bâtiment adjacent à l’ancien entrepôt de l’entreprise industrielle Focquet, où l’on réparait des anciennes locomotives à vapeur, serait-elle suffisante pour disputer une compétition internationale ? Mais les responsables du World Padel Tour ont validé la tenue des qualifications sur le site.