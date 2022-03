Erik Orsenna à propos des «Mots immigrés»: «Pas le grand remplacement: le grand enrichissement»

Erik Orsenna et Bernard Cerquiglini racontent l’histoire des mots immigrés. Histoire de montrer que le français n’est pas une langue si pure que d’aucuns aimeraient le croire.

Depuis La Grammaire est une chanson douce, Erik Orsenna utilise le conte pour célébrer la langue française, comme La fabrique des mots, La révolte des accents, Les chevaliers du subjonctif, L’amitié des mots. Voilà maintenant Les Mots immigrés. Et ce n’est pas un simple amusement linguistique autour du français. Ce livre est vraiment le bienvenu dans une période où, en France mais ailleurs aussi, la question de l’identité suscite des débats de plus en plus violents.