Comment la seconde main va modifier le commerce de demain

L’économie circulaire pèse lourd ; 1,5 milliard d’euros en 2021, pour être exact et sans tenir compte des autos et motos d’occasion (7 milliards d’euros !). C’est ce qui ressort d’une étude menée par le bureau Shopperware pour le compte de la fédération du commerce et des services Comeos. L’auteur de ce travail a épluché les bilans des spécialistes de la seconde main – en boutiques et en ligne – et a croisé ces données avec les réponses d’un panel de 600 consommateurs belges. C’est la mode qui représente la part la plus importante de ces transactions, avec 10 % pour les vêtements personnels (154 millions d’euros), 8 % pour les habits destinés à autrui, dont les enfants (126,1 millions), 3 % pour les accessoires (43,7 millions) et 2 % pour les chaussures (30,3 millions). Suivent les ordinateurs (22 %), les produits audio-vidéo (13 %), les meubles (9 %), les smartphones (9 %) et les livres (6 %).