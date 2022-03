Jean-Pierre Otte: «L’écrivain est une sorte d’arbre»

C’est ce qu’il dit, l’Ardennais Jean-Pierre Otte, 72 ans, installé depuis 1984 sur un causse du Lot, entouré de landes et d’animaux, avec sa compagne Myette Ronday, elle aussi écrivaine...

L’écrivain est une sorte d’arbre, avec des instants de dépouillements quand il se libère de ses pages, une vie lente sur les vitres de l’hiver, puis un bourgeonnement, une impatience de feuilles, un foisonnement et le sentiment d’exister comme la sève qui s’élance et la sève qui s’absente. » L’écrivain belge est un styliste magnifique. Il décrit la nature, les arbres, les bêtes comme personne. Et toute sa littérature renvoie à la nature.