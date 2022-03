Quais du polar

Le grand rassemblement de tous les polardeux de France et d’ailleurs se tient à Lyon, comme tous les ans, et à nouveau au printemps. L’année passée, cela se déroulait en plein air et en juillet. Cette fois-ci, on en revient aux dates habituelles et dans les lieux habituels. Quai du polar reprend possession de la ville de Lyon dans les lieux phares que sont notamment l’Hôtel de Ville et le Palais de la Bourse. Et propose d’écouter et de voir plus de 130 auteurs et autrices du monde entier. Quai du polar a résisté à la pandémie. Comme le livre d’ailleurs, puisque son marché a crû, en France, de 20 % en 2021 par rapport en 2019. Les gens ont besoin de littérature.