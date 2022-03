Chacun chez soi!

Mahmoud ou la montée des eaux, le roman d’Antoine Wauters, Prix Wepler 2021, est traduit dans quelques langues. L’écrivain belge était tout heureux : une éditrice de Penguin Random House voulait le publier aux Etats-Unis, elle trouvait le livre formidable. Mais ça ne s’est pas fait. L’enthousiasme de l’éditrice n’a pas convaincu le comité de lecture de la maison US. Mahmoud est un homme âgé qui nage avec souplesse dans un lac de retenue et qui cherche dans l’eau ce qui le relie à son passé, à son pays, la Syrie, à la poésie. Il reste des colères non éteintes en lui. Le lac dans lequel il plonge chaque jour est le résultat d’un projet pharaonique qui devait, pour la gloire du président el-Assad père, rendre fertile toute une région, mais n’a jamais prouvé que son inutilité alors qu’il avait déplacé 11.000 familles. Un beau sujet, un traitement poétique, une immersion dans l’esprit d’un vieux Syrien, déçu, las et révolté, encore. C’est ce qui n’a pas plu au comité de lecture : un Européen blanc ne peut pas se mettre dans la tête d’un Syrien et parler pour lui.