Maxim Shalygin: «S’unir à travers l’art est plus important que jamais»

Le compositeur ukrainien et néerlandais appelle à la paix avec « Drop after drop », une œuvre créée à Bruxelles ce vendredi.

Parmi les initiatives musicales solidaires, notons celle de Festival for Compasion, union de Festivals européens créée dans le contexte du covid et aujourd’hui naturellement tournée vers l’Ukraine. Un festival qui a demandé au compositeur ukrainien et néerlandais Maxim Shalygin d’appeler à la paix par la musique. Sa composition, Drop after drop, sera créée lors du Klarafestival ce 25 mars, par le Belgian National Orchestra dirigé par Dirk Brossé (dans une version réorchestrée puisque la création avec le Danish String Quartet a dû être annulée plus tôt dans le mois, NDLR). Puis sera jouée dans divers festivals européens.

Vous avez composé « Drop after Drop » dans un élan créatif rapide.