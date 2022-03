Humiliée, l’Italie n’ira pas au Mondial

Enorme surprise ce jeudi soir. L’Italie a été éliminée en demi-finale de barrages de Coupe du monde à Palerme par la Macédoine du Nord (1-0) et manquera un deuxième mondial consécutif. Dans l'autre rencontre, le Portugal a battu la Turquie.

Italie- Macédoine du Nord :

Le Qatar va rester un mirage pour l’Italie: malgré son sacre à l’Euro et quatre étoiles de championne du monde sur le maillot, la Nazionale ratera la Coupe du monde pour la deuxième fois de suite, du jamais vu, après sa défaite surprise contre la Macédoine du nord (0-1) jeudi à Palerme.