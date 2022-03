Du jamais vu. Mais voilà, le «jamais vu» suffit-il?

Sommets de l’Otan, du G7 et de l’Union européenne le même jour, participation exceptionnelle du président américain à la réunion des 27 chefs d’Etat et de gouvernement européens : le barrage est maximal contre Poutine. Mais voilà, le « jamais vu » sera-t-il suffisant pour retourner le cours des événements, arrêter l’horreur de la guerre, en évitant l’escalade et le dérapage qui mèneraient – on a peine à l’écrire mais on se doit de l’envisager – à l’attaque nucléaire ou chimique russe ?

Le camp occidental avance en front de bandière, alignant ses étendards et ses drapeaux, mais sur une corde très étroite : « Faire plus que ce que qu’il n’a jamais fait, sans faire le pas de trop qui ferait tout déraper. » Examinons chacun des termes de cette difficile et délicate équation.