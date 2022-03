Mondial 2022: les deux statistiques qui font (très) mal pour l’Italie…

S’il y a bien un résultat auquel on ne s’attendait pas ce soir, c’est bien celui-là. Battue 0-1 par la Macédoine du Nord, l’Italie n’ira pas à la Coupe du monde au Qatar. Et pour encore plus enfoncer le clou, Fabrizio Romano, célèbre journaliste italien, a sorti deux statistiques qui devraient faire très mal à tous les Italiens ce soir…

En effet, le dernier match à la Coupe du monde de l’Italie remonte au… 15 juin 2014, soit 2839 jours. C’était lors du match de poule contre l’Angleterre. Autre stat : le dernier match à élimination directe de la Squadra Azzura remonte, lui, au 9 juillet 2006 et la finale face à la France. Il y a 5737 jours. Une éternité !