Zep: «Quel est notre projet humain?»

Dans un futur proche, l’homo sapiens n’ira plus à l’école. Un petit implant dans le cerveau lui permettra de télécharger la mémoire du monde et de parler toutes les langues. A condition d’en avoir les moyens. Dans le futur selon Zep, rien de tout cela n’est gratuit et l’énergie indispensable au bon fonctionnement de ces cerveaux omniscients est tout simplement colossale. La fracture numérique est devenue une réalité. Ceux qui ne peuvent pas se connecter au Data Brain Center vivent comme des parias. Mais gare aux hackers capables de vider le cerveau des privilégiés…

Vous êtes un adepte du transhumanisme de la Silicon Valley ?