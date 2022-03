Quatre motards sur dix n’ont pas passé d’examen spécifique

« Avant 1989, il était possible d’obtenir un permis moto quelle que soit la cylindrée et sans avoir dû passer le moindre examen de conduite spécifique », rappelle l’institut Vias. Depuis 2011 cependant, un examen est toujours nécessaire pour obtenir le permis A. Le permis A1 (pour des motos de 125 cc maximum) peut être obtenu par tout titulaire d’un permis B depuis au moins deux ans mais à la condition d’avoir suivi quatre heures de formation pratique.

C’est chez les plus de 55 ans que le pourcentage de motards n’ayant pas passé d’examen spécifique est le plus important. C’est aussi ce groupe d’âge qui précise le plus souvent ne pas avoir suivi de recyclage ou de formation pour améliorer ses aptitudes moto. Au total, souligne Vias, « deux motards sur trois qui n’ont pas dû passer d’examen spécifique, n’ont pas non plus suivi de formation » par la suite.

Moins de blessés et de décès

Concernant le profil des motards, leur nombre régresse à partir de 54 ans, note l’institut de sécurité routière. En outre, plus de la moitié font une pause durant en moyenne neuf ans, entre autres pour raisons familiales et seuls 18 % roulent entre novembre et février. Ils ne sont que 12 % à enfourcher leur deux-roues toute l’année.

Enfin, l’année dernière, 2.376 motards ont été impliqués dans un accident de la route, ou 6,5 par jour en moyenne. Soixante-et-un sont décédés. En 10 ans, le nombre de blessés a chuté de 44 % et celui des tués de 54 %. Par contre, l’âge moyen des motards tués a évolué en 10 ans, passant de 38 ans en 2011 à 45 ans en 2020.