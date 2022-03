Sommet européen: pas de nouvelles sanctions mais un resserrement des mesures existantes

C’était le troisième Sommet de la journée, à Bruxelles, qui n’a, logiquement, pas livré de message bien différent que les deux précédents (l’Otan et le G7) : unité (de l’Union européenne et des Etats-Unis). Une source européenne confiait d’ailleurs qu’en s’exprimant devant les Vingt-Sept, en début de soirée, Joe Biden s’était presque excusé de répéter le même discours à Schuman qu’à Evere. Volodymyr Zelensky, dans son intervention vidéo a, lui aussi, confirmé son propos : « gratitude » envers l’Europe, tout en exhortant ses dirigeants « à faire plus », singulièrement en termes de livraison d’armes. La Belgique a annoncé un effort additionnel, a souligné Alexander De Croo : la Finlande a, elle aussi, promis l’envoi d’une aide militaire supplémentaire.