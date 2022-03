Le marché de la seconde main pèse 1,5 milliard d'euros (Comeos)

"Il existe une demande croissante pour des biens d'occasion. Cela s'explique en partie par une nostalgie du passé. Des magasins de seconde main, estampillés 'vintage', évoquent les golden sixties. En outre, la question du changement climatique et la nécessité d'une économie plus durable occupent une place de plus en plus importante", constate Comeos dans un communiqué.

Avec un chiffre d'affaires de 332 millions d'euros, le matériel informatique constitue la plus grande catégorie de produits d'occasion, suivi par la mode de seconde main, qui représente environ 324 millions d'euro, dont 69 millions sont générés sur des places de marché en ligne, selon Comeos. "La part de marché des vêtements d'occasion dans les magasins et places de marché spécialisés représente déjà 5% du marché total des vêtements", souligne la fédération du commerce.