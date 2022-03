Le splendide coup franc de Gareth Bale qui permet au pays de Galles d’encore croire à la Coupe du monde 2022 (vidéo)

Si le pays de Galles peut encore espérer se qualifier pour la Coupe du monde 2022, c’est sans surprise grâce à Gareth Bale. L’attaquant n’a pas vraiment l’occasion d’évoluer sur le terrain au Real Madrid, mais peut toujours compter sur l’équipe nationale pour briller et rappeler au monde du football qu’il est un excellent joueur. Face à l’Autriche, il l’a prouvé avec un splendide but.

Et comme un but ne lui suffisait pas, il en a planté un second à la 51e sur une frappe croisée dans la surface.