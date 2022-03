Des résidences du groupe Orpea à nouveau sur liste noire

L’agence flamande en charge de la santé (Zorg en Gezondheid) vient d’ajouter deux résidences à sa « liste noire » des établissements où les soins sont insuffisants, révèle De Standaard vendredi : Vordenstein à Schoten (province d’Anvers) et la récente De Bottelarij à Kortemark (Flandre Occidentale), qui affichent toutes deux des prix supérieurs à la moyenne.

« À De Bottelarij, il n’y avait pas de direction à temps plein et des lacunes ont été constatées dans la permanence des infirmiers. La continuité des soins n’était pas bien assurée », indique Joris Moonens, de l’agence Zorg en Gezondheid. « A Vordenstein, la permanence des soins infirmiers n’a pas non plus été effectuée durant deux semaines. »