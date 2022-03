La Macédoine du Nord fait tomber l’Italie: «C’est une victoire à l’italienne», lâche le sélectionneur macédonien

Le Qatar va rester un mirage pour l’Italie : malgré son sacre à l’Euro et quatre étoiles de championne du monde sur le maillot, la Nazionale ratera la Coupe du monde pour la deuxième fois de suite, du jamais vu, après sa défaite surprise contre la Macédoine du Nord (0-1) jeudi à Palerme. Un véritable exploit pour cette petite nation, que le sélectionneur a savouré, non sans lancer une petite pique à son adversaire.

« On gagne ce soir en marquant un but en deux tirs cadrés, c’est une victoire à l’italienne », a réagi Blagoja Milevski à l’issue de la rencontre. « Je suis très content de mes joueurs et très content de cette victoire. » En face, la Squadra Azzurra a été incapable de marquer malgré 32 tirs et une possession largement à son avantage.