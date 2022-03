Geneviève Rousseau, autrice jeunesse (Liège)

Je ne serais pas devenue qui je suis si je ne m’étais pas autant ennuyée enfant. Paradoxalement, mes périodes d’ennui les plus profondes avaient lieu en vacances. Je me suis toujours éveillée tôt. En période scolaire, c’était un avantage. Mais en vacances, je partageais la chambre de mes parents et j’avais interdiction de quitter le lit avant eux. Pas question non plus d’allumer ma lampe de chevet. Seule distraction possible : inventer mentalement des histoires. Le premier matin, j’élaborais un scénario rudimentaire que je peaufinais au fil des aubes, ajoutant des détails, des dialogues, l’une ou l’autre péripétie.