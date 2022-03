Monique Persoons (Arlon)

… si mon petit frère n’avait pas dû être hospitalisé à l’âge de 2 ans pour une déshydratation sévère. J’avais accompagné maman et, lorsque notre pédiatre, le docteur Yvan Bottu, eut fini de poser la perfusion, il m’a regardée plein de confiance en me disant : « Toi, tu es grande, c’est toi qui vas tenir le baxter ». Je me revois encore, fière, le bras levé le plus haut possible pour tenir la poche de perfusion, avançant dans les couloirs de l’ancien hôpital d’Arlon, grisée par les odeurs d’éther qui étaient inévitables à cette époque. J’ai su que je serais médecin. Je devais avoir 7 ans, jamais je n’ai dévié de cette idée et je suis aujourd’hui ORL. Mais je n’aurais pas non plus été ce que je suis si mon père ne m’avait pas répété plus souvent qu’à son tour : « Quoi que tu veuilles faire, tu en seras capable ! »