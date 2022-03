Isabelle Resplendino (Stambruges)

… si je n’étais pas mère d’un enfant autiste. Je me destinais à une vie égoïste de petite-bourgeoise privilégiée, dont les seuls soucis sont l’aménagement du jardin et la décoration de la maison… Et voilà que nous avons eu un enfant différent.

Lorsque le diagnostic est tombé, je ne me suis pas dit : « pourquoi nous ? » mais : « heureusement que c’est tombé sur nous, qui avons les moyens de répondre aux besoins de notre enfant ». Nous avons vendu notre maison et déménagé en Hainaut occidental, où les classes à pédagogie adaptée à l’autisme ne manquaient pas.

Devant les progrès fulgurants de mon fils, j’ai eu la révélation de ma vie : je me devais de rendre la chance qui nous avait été donnée en aidant d’autres familles. C’est pourquoi j’ai décidé de m’engager dans le milieu associatif et que, depuis 16 ans, j’aide des familles dans leur parcours souvent compliqué, que je participe à la représentation des parents dans plusieurs organismes officiels.