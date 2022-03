Jérôme Devillers (Braine-l’Alleud)

… si l’Europe n’avait jamais existé. Je suis un enfant d’une Union grandissante, qui a vu les murs tomber, les monnaies se fondre, les échanges s’animer et les frontières s’évaporer. Et surtout, sans l’Europe je n’aurais jamais été l’heureux père d’une petite étoile européenne ; union, réunion d’un Amour entre moi, modeste belge, aux racines inconnues hollandaises, et d’une mère au doux nom teinté de douceurs italiennes. Une mère, une véritable perle qui provient d’une île intense, remarquable, si loin du continent européen. C’est cela l’Europe, « Unis dans la diversité », telles des racines qui s’étendent au-delà des mers, au-delà des différences. Des racines qui s’entremêlent, qui se nouent de génération en génération, à travers le Temps et l’Espace, et qui maintiennent et nourrissent tout notre « Hêtre ».

À l’Europe, je dis donc merci, et espère qu’elle persistera contre vents et marées, en œuvrant toujours pour la paix et le bonheur des peuples.