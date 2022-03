Patrick Pinchart (Limal)

… si mes parents ne m’avaient pas offert Les cigares du Pharaon quand j’avais 6 ans, puis les journaux Tintin et Spirou, qui déclenchèrent une passion pour la BD encore dévorante aujourd’hui. Et si mon père ne m’avait pas donné, à 8 ans, sa vieille machine à écrire qui révéla un don inné pour l’écriture. La suite ? J’ai sauté sur des opportunités que cette passion et ce don attiraient à moi : création de la première émission de radio sur la BD, qui fut un tremplin pour devenir rédacteur en chef de Spirou, m’ouvrant ensuite la porte vers le métier d’éditeur que j’exerçai durant 20 ans.

Mon bonheur ? Avoir publié les géants de la BD. Ma fierté ? Avoir lancé de jeunes auteurs devenus grands depuis. Retraité, j’ai rempilé comme éditeur free lance (…) et je mets ma plume au service de grandes causes (…) et de nobles combats. Ma vie se poursuit dans le bonheur d’écrire et dans le plaisir d’aider des créateurs à se révéler. Que rêver de mieux ?